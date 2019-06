Direção da UFRB em Feira de Santana quer audiência com Colbert para pedir apoio ao campus novo

Após as declarações do secretário de Meio Ambiente de Feira, Arcênio Oliveira, antecipando dificuldades que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) vai ter para legalizar junto à Prefeitura a implantação de um campus na BR-116 Sul, a direção da instituição divulgou uma ‘nota de esclarecimento’ onde anuncia que vai pedir uma audiência com o prefeito Colbert Martins Filho para solicitar apoio ao novo campus. A nota está no site da UFRB.

Leia na íntegra:

“Eu, professor Jacson Machado, recém empossado Diretor do campus da UFRB em Feira de Santana, no último dia 19 de junho, diante das notícias veiculadas na mídia, sobre os entraves para implantação de seu campus definitivo, venho trazer à comunidade desta cidade alguns esclarecimentos.

Quando falamos na implantação do campus universitário da UFRB em Feira de Santana estamos diante de um interesse comum entre os poderes públicos, que é beneficiar a sociedade.

Já conversamos com a Reitoria da Universidade, que entende a necessidade de consultar e atender a Lei Municipal, nesse caso específico, a LOOUS, lei que trata do ordenamento, do uso e da ocupação do solo, a qual orienta e disciplina a implantação de empreendimentos dessa magnitude no município.

É verdade que o processo de doação pública foi feito por Edital e que não houve nenhum questionamento anterior à época, sinalizando algum tipo de incompatibilidade em relação às normas do município.

Logicamente, essa constatação evidenciada pelo Secretario de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Arcênio Oliveira, não nos impede de corrigir rotas nesse processo. A Reitoria e a Direção do campus da UFRB em Feira de Santana, se colocam à disposição para estabelecer diálogo com o poder público, municipal, e com a Câmara de Vereadores, para encontrarmos conjuntamente uma saída, já que existe um interesse coletivo, que é a instalação definitiva da UFRB em Feira de Santana.

Encaminharemos com brevidade ofício a Prefeito Colbert Martins solicitando audiência para tratarmos do apoio do governo municipal ao Projeto do novo campus universitário da UFRB neste município.

Entendemos que o governo municipal tem sido um grande parceiro da nossa instituição por meio do desenvolvimento de diversas ações em conjunto na cidade, com destaque para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMMAM), a Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETTDEC), entre outras.

É importante ficar claro para a sociedade feirense, que a UFRB não tem dono, na realidade, o verdadeiro dono deste projeto é o povo. Nesse contexto, precisamos agregar apoio, independente de partido político, com o intuito de consolidar o nosso campus em Feira de Santana.

Salientamos que a instalação da UFRB, localizada às margens da BR 116, próximo ao entroncamento com a estrada do Feijão (BA-052), promoverá um dinamismo no crescimento na região, surgindo com isso, mais um novo vetor de desenvolvimento social e econômico para a sociedade de Feira de Santana.

Jacson Machado Nunes