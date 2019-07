Manicômio judiciário é o tema de documentário exibido nesta terça-feira na TVE Bahia

Nesta terça-feira, 2, às 19h, a TVE Bahia exibe o documentário ‘A Casa dos Mortos’, que retrata a trajetória de três homens, Jaime, Antônio e Almerindo, internados em um manicômio judiciário na Bahia.

A realidade mostrada no documentário pode também ser captada pela leitura do poema de Bubu, um poeta com doze internações, que durante as filmagens compôs o poema que deu nome ao doc., e que expôs as mortes esquecidas dos manicômios judiciários. Ele é o narrador de sua própria vida.

São três histórias em três atos de morte. Depoimentos espontâneos, crus e duros de pacientes internos compõem o documentário, que tem direção da premiada autora e antropóloga Débora Diniz.

A produção é uma parceria com a VideoSaúde, por meio do Canal Saúde, da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), e poderá ser assistida também no Portal www.tve.ba.gov.br/tveonline.

