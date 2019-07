Os sindicatos, patronal e dos empregados, fizeram um acordo de abrir o comércio de Feira de Santana no feriado estadual do 2 de Julho mas a maioria dos lojistas e do comércio informal não abriu as portas das lojas.

Apenas lojas de rede, como Marisa, C&A e algumas lojas das sapatarias Mersan estavam abertas na avenida Senhor dos Passos,uma das principais do centro.