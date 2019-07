Circuito oficial do Bando Anunciador exclui os becos da Energia e do Mocó; mas o percurso é livre…

Desde o ano passado que a UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) retirou do percurso oficial do cortejo do Bando Anunciador os becos da Energia e do Mocó e direcionou o trajeto pela Rua Santana que liga a avenida Marechal à Praça da Matriz.

Mas esse é apenas um percurso ‘oficial’, não implica que você não possa usar estes becos para voltar à frente do CuCa onde acontece a concentração. Isso já aconteceu no ano passado.

O importante é a folia.

A festa do Bando Anunciador da festa de Senhora Sant’Anna acontece no próximo domingo,7.