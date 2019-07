Coelba identificou mais de 4 mil ligações irregulares de energia em Feira de Santana

Atuando de forma preventiva, a Coelba conta com uma equipe de inteligência que trabalha ativamente para identificar e retirar as ligações irregulares de energia. Além das ações regulares de fiscalização, a Coelba realiza operações com o apoio da Secretária de Segurança Pública em todo o estado. Um trabalho de conscientização da população sobre os riscos e impactos das irregularidades.

Popularmente conhecido como “gato”, o furto de energia é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, cuja pena pode alcançar até oito anos de prisão. Além de representar riscos de acidentes graves à população, os furtos e fraudes de energia impactam na qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores.

Como denunciar Para reduzir os riscos e o furto de energia, a Coelba mantem um programa constante de inspeções. A empresa tem canais de denúncia para casos de fraudes e furtos, por meio dos quais é possível passar as informações anonimamente, como o telefone 116 ou o site www.coelba.com.br.

Sobre a Coelba A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), empresa do Grupo Neoenergia, é a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia fornecida, sendo a maior do Norte-Nordeste. Presente em 415 dos 417 municípios baianos, a Coelba tem uma área de concessão de 563 mil quilômetros quadrados, com mais de seis milhões de clientes (mais de 15 milhões de habitantes).

fonte:Coelba