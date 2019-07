Studio de pilates em Feira inicia uma campanha baseada na amizade: “Salva Vidas, Resgaste um sedentário”

Na semana do dia do amigo, comemorado em 20 de julho, o Studio Bruna Borges Pilates dá início a uma campanha intitulada “Salva-Vidas – Resgate um Sedentário”. A ideia é inserir atividade física na vida de um amigo

e “proporcionar mais saúde e vitalidade às pessoas que o participante ama, a fim de diminuir os casos de sedentarismo na sociedade.”

De acordo com o portal ABC Med, o sedentarismo é mais perigoso para a saúde do que a obesidade, pois aumenta a incidência de doenças e causa morte prematura.

A ideia é agregar mais hábitos saudáveis ao estilo de vida das pessoas, a exemplo da prática do pilates, pois o indivíduo, ao inserir a atividade física na rotina, sente a necessidade de se alimentar melhor, dormir bem e descansar mais – conforme apontam estudos. A maior parte da população inicia uma atividade física com a vontade de mudar aspectos físicos do corpo, como emagrecer, ganhar músculos, definir a barriga e evidenciar curvas.

Porém, segundo a fisioterapeuta Bruna Borges, o corpo em movimento oferta ao indivíduo mais motivação, pois ele começa a conhecer e sentir na pele os diversos benefícios que a prática regular de uma atividade física, como o pilates, proporciona: mais saúde.

“Estamos em busca, através desta campanha, de menos sedentarismo em prol de uma vida mais saudável. Muitas pessoas, infelizmente, ainda não praticam a atividade física com frequência, como hábito diário, a fim de melhorar a saúde. Há algumas que, ainda, só pensam na finalidade estética, mas o corpo humano vai muito além do que se vê. Pensando nisso estamos lançando esta ideia e torcemos para que as pessoas olhem ao seu redor e resgatem sedentário(s)”, conta.

A fisioterapeuta acrescenta: “Outros estudos também demonstram através de cálculos que os problemas de saúde causados pela falta da prática de exercícios regulares, ou seja, pelo sedentarismo, custam ao mundo cerca de 67,5 bilhões de dólares por ano. Se você achou o valor alto, saiba que é provável que na realidade esse valor seja ainda maior, pois foi calculado apenas com base nos gastos das 5 principais doenças relacionadas ao estilo de vida sedentário, a exemplo da doença cardíaca coronariana, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer”.

