Neném do Acordeom mata a saudade do São João sábado na Cidade da Cultura

Tá com saudade das festas juninas? O sanfoneiro Neném do Acordeom promete uma noite de muito forró na Cidade de Cultura para animar quem não quer perder um autêntico arrasta-pé.

O show “Bay Bay São João” será realizado no sábado (20), a partir das 21 horas.

Neném é um dos nomes mais presentes no cenário musical de Feira e região, mesmo fora do período junino.

Este ano o artista se apresentou em várias cidades durante a temporada do forró, mas independente da época do ano é possível acompanhar a labuta do artista em variados espaços.

Parada obrigatória de Neném do Acordeom, a Cidade da Cultura fica no Conjunto João Paulo II e abre de quinta à sábado.

Para este show o couvert artístico será de apenas R$ 12,00.

(Elsimar Pondé)