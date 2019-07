Bando Anunciador: fechar o Beco da Energia nunca mais!

Escolástica Assis Santos, a Tia Cláudia do Beco da Energia, foi representando os moradores,Márcio Punk fez a defesa da cultura e da arte de rua, Nilton Rasta falou em nome do bando da Rua Nova e estavam lá representantes de diversos outros bairros que abrilhantam o Bando Anunciador todos os anos em Feira de Santana.

Foi a reunião com os servidores do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) que são coordenadores oficiais desde que o Bando Anunciador da Festa de Sant’Anna foi retomado pelo ‘bando’ da Universidade Estadual de Feira de Santana.

No último cortejo do Bando pelas ruas de Feira, as entradas para os Becos do Mocó e Energia estavam interditadas por grades e policiais nas primeiras horas da manhã para obrigar os bandos a seguirem exatamente o cortejo pré estabelecido pelo Cuca e que desde o ano de 2018 retirou do trajeto oficial a passagem pelos Becos com aquela alegação de sempre: segurança…

Mas ao final da reunião, feitas todas as falas, ficou “Tudo resolvido e conversado: Não vão mais fechar as entradas dos becos. Tá tudo na paz, Beco e Cuca“, resumiu Márcio Punk.