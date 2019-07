Mãe Graça de Nanã diz que candomblecistas ainda são discriminados em Feira: ‘não é diferente do Rio’

Aqui em Feira de Santana não é diferente do Rio de Janeiro” disparou a yalorixá Mãe Graça de Nanã, para dizer que em Feira terreiros também são apedrejados e os candomblecistas sofrem discriminação nas ruas da cidade.

A mãe-de-santo falou durante o encerramento de uma mesa temática sobre as mulheres negras, promovida no sábado,26, no Mercado de Arte Popular pela Associação Cultural Moviafro, com a participação de lideranças e pensadoras sobre a questão afrodescendente no Brasil.

Mãe Graça contou um pouco da sua conversão ao candomblé após ter sido católica e evangélica e já casada e mãe de quatro filhos.

Sobre discriminação e agressões aos templos da religião, Graça citou o caso do bairro ‘Feira IX’ onde foram registrados apedrejamentos.

O Moviafro é coordenado por Val Conceição e promove também concursos de beleza negra, masculino e feminino.

Além do debate, quem foi ao MAP teve o prazer de assistir uma apresentação da cantora da Timbalada, a feirense Paula Sanfer