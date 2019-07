Colbert grava vídeo para desfazer suspeitas de crise com Ronaldo após exonerar João Marinho: “rompimento zero”

Em um vídeo de 38 segundos o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) desfez especulações surgidas após a exoneração do secretário de Administração, João Marinho Gomes, de que estaria ‘rompendo’ com o ex-prefeito Zé Ronaldo (DEM).

“Rompimento zero“, diz Colbert no vídeo produzido pela Comunicação institucional do governo, “nosso grande interesse, meu e de Zé Ronaldo, é Feira de Santana”.

João Marinho foi secretário em todos os governos de Zé Ronaldo desde o primeiro mandato que começou após a eleição nde 2000. Além disso, Marinho é presidente municipal do DEM.

Para substituí-lo Colbert nomeou um funcionário aposentado do Banco do Brasil, Sebastião Cunha.

Cunha ocupou cargo de confiança no Ministério de Integração Regional quando era ministro o emedebista Geddel Vieira Lima.

a foto: solenidade no Gabinete do Prefeito no Paço Municipal Maria Quitéria com a presença de deputados, vereadores e secretários.

O vídeo pode ser visualizado na página de Colbert Martins Filho no Facebook.