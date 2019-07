Eleição da reitora da UFRB completa cinco meses e o MEC ainda não publicou a nomeação

A professora Georgina Gonçalves dos Santos foi eleita pelo Conselho da Universisade Federal do Recôncavo da Bahia no dia 27 de fevereiro. Foi a mais votada com 17 votos.

Os outros candidatos, Tatiana Velloso obteve 5 votos; Fábio Josué dos Santos, 3 votos e o professor José Fernandes de Melo Filho, quarto colocado, com apenas um voto.

O professor José Fernandes entrou com um processo judicial contra a eleição da qual saiu derrotado.

As instâncias de controle e fiscalização como Advocacia-Geral da União, Ministério Público Federal e Seção Judiciária do Estado da Bahia – 16ª Vara Federal Cível, atestaram a lisura dos procedimentos adotados pela instituição na eleição e composição da lista tríplice.

Mas o Ministério da Educação ainda não nomeou a Reitora.

na imagem, cartaz de apoio divulgado em redes sociais.