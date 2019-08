‘Vampiro de Feira’: Tourinho pede inclusão do artigo de Teomar Soledade nos anais da Câmara de Vereadores

“O Vampiro de Feira“, artigo do professor Teomar Soledade publicado aqui no Blog da Feira e no site Sala de Notícia vai ser transcrito nos anais da Câmara de Vereadores de Feira de Santana. Requerimento nesse sentido foi protocolado nesta terça-feira,6, pelo vereador Roberto Tourinho (PV).

O requerimento que vai a votação nesta quarta-feira recomenda a leitura do texto para os que ainda não o fizeram. onde o autor, destaca Tourinho, “cita os prejuízos sofridos em nossa cidade na saúde, educação, e que tantos danos têm causado e termina vaticinando que a solução de muitos dos nossos problemas podem ser resolvidos com a vinda da Polícia Federal, evitando assim o enriquecimento e práticas ilícitas praticadas por alguns”.

“Considerando ser um texto que merce atenção desta CAsa, requeiro que após ouvido o plenário seja arquivado e transcrito nos anais desta Casa Legislativa o texto “O Vampiro de Feira” por Teomar Soledade”.