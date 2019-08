Shopping Popular tem até cinco anos para absorver os camelôs cadastrados pela Prefeitura de Feira de Santana

Quem pensou que por ter sido cadastrado pela Prefeitura de Feira de Santana como camelô da Sales Barbosa ou da Marechal tem garantida a ocupação de um espaço no Shopping Popular está enganado.

A ‘Concessionária’, ou seja, o Shopping Popular tem até cinco anos para arranjar uma colocação para os cadastrados, de acordo com a cláusula 12 do contrato assinado entre o Consórcio liderado pelo empresário Elias Tergilene e a Prefeitura de Feira de Santana.

Isso significa que mesmo cadastrado o camelô que sair das ruas do centro poderá ficar sem trabalho pois a empresa do shopping popular pode não absorvê-lo em até cinco anos.

A mesma cláusula contratual permite ao Shopping alugar para não-camelôs e não-cadastrados aquele espaço que seria destinado ao camelô cadastrado que nao foi ‘absorvido’.

Em face disso, a Prefeitura ‘costura’ acordos com ambulantes para irem trabalhar em feiras semanais ou aguardar a consecução de um projeto denominado ‘Feira Itinerante’.

A cláusula 12 simplesmente anula qualquer condicionamento do shopping à chamada lista de cadastrados que a Prefeitura disse ter mas nunca apresentou.

Aberrações contratuais como essa foram motivos de ‘acalorada discussão’ na Câmara de Vereadores na semana passada, após o advogado de ambulantes, Rodrigo Lemos, usar a ‘Tribuna Livre’ para apontar esse e outros desvios de objetivos do empreendimento que custa ao tesouro municipal cerca de 13 milhões em dinheiro e a cessão de área no Centro de Abastecimento onde está sendo co struído o shopping.

O shopping popular está se tornando um escândalo.

O líder do governo na Câmara, vereador Marcos Lima, sugeriu, e foi acatada, a realização de uma ampla audiêncianpública com a presença do empresário Tergilene e o secretário Borges Junior.