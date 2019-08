Deputada Dayane Pimentel vai ‘tirar o chapéu’ com Silvério Silva domingo na rádio Sociedade de Feira de Santana

A deputada Dayane Pimentel (PSL) vai participar do quadro ‘Pra Quem Você Tira o Chapéu’, apresentado pelo radialista Silvério Silva aos domingos na rádio Sociedade FM de Feira de Santana.

O quadro faz parte do programa ‘Silvério Silva Show’ que o radialista apresenta de 10 às 13 horas.

O ‘tira chapéu’ de Silvério Silva é a apresentação de nomes ao participante que vai dizendo se tira ou não o chapéu para aquela pessoa, seguido de comentários.

A participação no quadro mexe com a ‘pequena’ e ‘grande’ política de Feira. A influência é tão grande que já foi diretamente responsável por muitos fatos políticos na cidade inclusive a queda de um Secretário de Educação Municipal demitido na segunda-feira após participar do programa.

A deputada Pimentel é do PSL e pré candidata a Prefeita de Feira.