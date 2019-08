“Os Saltimbancos” em última apresentação domingo no Cuca da UEFS em Feira de Santana

Encerrando a temporada de apresentações para o mês de agosto, o clássico infantil “Os Saltimbancos”, fez sua última apresentação nesse final de semana, dia 25/08, às 10h30 Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA).

Em agosto os clássicos marcaram a programação do Projeto Domingo Tem Teatro, por isso não fique de fora e leve toda família para conferir.

O espetáculo “Os Saltimbancos”, é um famoso musical infantil, inspirado no conto “Os Músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm, e a versão em português, traduzida pelo compositor Chico Buarque. A montagem conta a história de quatro animais que, cansados dos maus tratos que recebiam dos seus patrões, resolvem fugir para a cidade grande e montar um grupo musical. Tal aventura é cantada e contada por um cachorro, uma gata, uma galinha e um jumento.

A Direção Geral é de Fernanda Junqueira Ayres; a Direção dos Espetáculos, bem como coreografias e cenário, são uma Construção Coletiva do Grupo Stripulia, que é composto por Fernanda Junqueira Ayres, Camilla Sarno, Madson Nery, Andréa Nunes, Geruza Doria e Manu Santiago.

E para a criança ou adulto que tem interesse em se tornar um fã de carteirinha do Domingo Tem Teatro, as inscrições acontecem aos domingos no horário das 09h às 12h30 no Teatro do CUCA ou pela internet através do site da Cia. Cuca de Teatro no link: https://forms.gle/hgzYLknhLXLNzeEAA. Com a carteirinha em mãos ou protocolo de inscrição o público passa a obter mais vantagens e benefícios no teatro e dos parceiros, como descontos nos ingressos e participação nos sorteios semanais e no Especial de Final de ano. No programa do Sócio não há cobrança de mensalidade ou taxas de manutenção.

O Domingo Tem Teatro é um Projeto idealizado pelos produtores da Cia. Cuca de Teatro, Henrique Motté e Elizete Destéffani-Motté. Realizado desde 2005, o Projeto completa 15 anos e tem como missão manter o sonho e o desejo de continuar trazendo as crianças e os jovens ao teatro, promovendo assim a cultura de paz e o acesso aos espetáculos de qualidade a preços populares. Nessa temporada o Domingo Tem Teatro conta com o patrocínio das empresas Pererê, Atacadão São Roque, BN Mascarenhas e do Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O Projeto acontece de março a dezembro sempre às 10h30 no Teatro do CUCA.