Demolição do edifício Sarkis no centro de Feira de Santana não está descartada

A possibilidade do edifício Sarkis ser demolido não está descartada e depende não apenas do diagnóstico técnico aguardado para a próxima semana mas de uma decisão dos proprietários.

Pelas avaliações feitas ‘in loco’ por engenheiros da Prefeitura e da Embasa, os riscos iminentes de desabamento já passaram mas há necessidade de verificação e muito possivelmente reforço das fundações do edifício para que o problema não se repita.

Segundo divulgou a Prefeitura de Feira, o edifício já foi interditado em 1981 pelos mesmos motivos de agora: acomodação de solo.

Há diversos tipos de reforço de fundações aplicadas ao caso do Sarkis em Feira (clique aqui).

Vai competir aos proprietários (herdeiros da família Sarkis) a decisão de investir na recuperação do prédio.

A família avaliará o custo de fazer o cálculos estruturais que demonstrem a estabilidade final do prédio ou fazer a partir do custo-benefício a avaliação da demolição do mesmo, disse um técnico da Prefeitura que acompanha o caso.

O Mercado de Arte Popular (MAP) que foi fechado por medida de precaução na segunda e terça-feira, reabriu na quarta-feira e continua funcionando normalmente exceto por estarem fechadas duas de suas entradas à oeste do prédio, defronte ao Sarkis. (foto)