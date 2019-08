Coluna de Elsimar Pondé é publicada no Blog da Feira às terças-feiras

Elsimar Pondé é radialista, jornalista e atualmente integra o Grupo Lomes de Rádio – Transamérica Hits (programa Transnotícias) e Jovem Pan (programa Jornal da Manhã).

Atua como profissional de comunicação desde o final da década de 90 e já passou por diversos veículos de Feira de Santana, seja rádio, televisão ou virtuais. Foi chefe da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal e por quatro anos dirigiu a TV Olhos D’Água da Uefs.

Pondé também tem uma longa atuação como ativista cultural, produtor e apoiador de movimentos culturais da cidade. É integrante do Feira Coletivo Cultural e do Fórum Permanente de Cultura e por quatro anos foi conselheiro municipal de cultura representando o segmento do audiovisual.

Integrou a equipe do Blog da Feira entre 2009 e 2011.