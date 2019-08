Zé Neto fala em Brasília sobre problema dos camelôs e pede ‘ponderação’ ao Prefeito de Feira de Santana

Em Brasília, nessa quarta (28), o deputado federal Zé Neto, em plenário, defendeu diálogo e se solidarizou com camelôs de Feira de Santana.

O deputado pediu “ponderação” ao Prefeito Municipal e defendeu a necessidade de diálogo.

Ele solicitou ao Poder Público municipal que, junto com a Câmara de Vereadores, encontrem soluções que atendam as reivindicações de preços mais justos de aluguéis e encargos cobrados pelo Shopping Popular e garantam a ida pacífica dos camelôs para o espaço comercial, construído com recursos, finalidade e interesses públicos

