Museu Casa do Sertão, da UEFS, abre as portas para um ‘Sábado Divertido’ com os visitantes

Neste sábado,31, das 8h às 12h, o Museu Casa do Sertão da Universidade Estadual de Feira de Santana (MSC/Uefs), realiza a quarta edição do projeto Sábado Divertido. A ação consiste em possibilitar ao público vivenciar momentos de diversão e produção de conhecimentos criativos sobre o acervo permanente do museu e visitação da exposição temporária “Sertão Noturno: Projeto Cores do Sertão”, desenvolvido pelo grupo de pesquisa Cult-Vi Universidade do Estado da Bahia (Uneb/Jacobina).



Os visitantes também poderão participar das seguintes oficinas:



– Arte com Pigmentos Naturais com o professor da UEFS Gemicrê Nascimento

– Teatro de Improviso para Crianças com o Estudante da UFRB Guilherme de Jesus

– Fotografia para Iniciantes com a Estudante da UEFS Hortência Sant’Ana

– Conhecendo a Fotopintura com a Museóloga – MCS/UEFS Joseane Nascimento – Produção de Cadernos Artesanais com o estudante da UEFS Elielton Reis .

Outras informações no site mcs.uefs.br, nas redes sociais facebook /museucasadosertao e instagram: museu.casa.do.sertao. Contatos pelo telefone (75)31618750 e e-mail museucasadosertao@uefs.br.