Contrato entre shopping popular e Prefeitura de Feira de Santana ‘legisla’ até sobre o poder de polícia no Município

O contrato entre a Prefeitura de Feira de Santana (Concedente) e a S.A Feira Popular (Concessionária) tem cláusulas francamente desfavoráveis à Municipalidade e que chegam a praticamente substituir o papel do Poder Legislativo.

Um exemplo é a que OBRIGA (foto) a Prefeitura de Feira a usar o ‘poder de polícia’ para impedir e reprimir, não apenas os cadastrados para ocupar o espaço mas todo e qualquer “empreendedor informal’ que esteja atuando “no âmbito do Município”.

É obrigação do PODER CONCEDENTE impedir que os listados no CADASTRO MUNICIPAL ou quaisquer outros empreendedores informais atuem, direta ou indiretamente, no âmbito do Município, cabendo-lhe implementar os esforços necessários para exercer seu poder de polícia para o cumprimento desta obrigação.