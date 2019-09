Irrequieto Bel da Bonita e Africania no palco da Cúpula do Som

Vivendo mais um momento de intensa movimentação, com o álbum “O Curador do Museu do Imaginário” em fase de produção, sem falar na participação em outras diversas empreitadas musicais, como o projeto Reconsertão, o versátil artista Bel da Bonita comanda o grupo Africania em nova apresentação esta semana.

No próximo sábado (7), a partir das 21h30, no espaço Cúpula do Som, Bel e os talentosos Daniel Penha e Ravel Conceição receberão Arquimedes Nascimento e Cesinha dos Olhos D’Água, do Chuá de Cabaça, e Kareen Mendes para abrilhantar a festa.

O múltiplo artista feirense Don Guto, que lançou o EP Artifício recentemente, também foi convidado para esta apresentação especial. A Cúpula do Som fica na rua Domingos Barbosa de Araújo, nº 750, no bairro Kalilândia, em Feira de Santana.

Bel da Bonita é inegavelmente um dos nomes mais ativos e presentes no cenário musical de Feira e região. Dono de uma capacidade produtiva notável, exerce importante papel de incentivador para outros músicos ao participar de diversos projetos na condição de protagonista e agitador.

Ocupação cultural celebra os 27 anos do Amélio Amorim

A Ocupação Artística Jerimum Cultural vai marcar a comemoração dos 27 anos do Centro de Cultura Amélio Amorim. O jardim do espaço receberá oficinas criativas, apresentações de circo, prestação de serviços à comunidade e shows com Roça Sound e Roberto Kuelho.

O evento será realizado no sábado (14), às 10 horas. Para ter acesso, basta levar um quilo de alimento não perecível ou uma peça de roupa para doação a instituições filantrópicas.

A realização da Ocupação Artística Jerimum Cultural é do Centro de Cultura Amélio Amorim, Coletivo O Beco é Nosso e Cia Cuca de Teatro, com apoio do Sesc.

Seu Pereira em turnê comemorativa

A banda paraibana “Seu Pereira e o Coletivo 401” retorna a Feira de Santana quase um ano depois de uma apresentação que pode ser classificada como incomum, no festival Feira Noise 2018.

O grupo está em turnê comemorativa pelos 10 anos de história e além do show programado para às 22 horas, do próximo dia 14 de setembro, no Seu Zé Lounge Bar, também promoverá um debate sobre produção musical independente, a partir das 14 horas.

Também se apresentam no evento “Seu Pereira na BR 101”, a cantora e compositora feirense Juli, a banda Sons de Mercúrio e o DJ Larry. A produção local é do Feira Coletivo Cultural com apoio da produtora Banana Atômica.

Espetáculo Frida Kahlo será encenado em Feira

Indicado ao Prêmio Braskem de Teatro em 2018, o espetáculo Frida Kahlo vem de Salvador para ser encenado no teatro do Centro Cultural Sesc Feira de Santana em curta temporada.

As apresentações acontecem nos próximos dias 14 e 15 de setembro, sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. Os ingressos podem adquiridos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia ou associado Sesc) na bilheteria do teatro ou através do WhatsApp 75992641507.

Na direção e dramaturgia do espetáculo, o ator Fernando Santana que também é figurinista e preparador de elenco. Essa temporada é uma realização do Coletivo Culturasss, dirigido por Lorena Porto e Cid Fiuza, e do Colectivo Âmbar, rede de artistas e promotores cênicos da América Latina.

