Graça Cordeiro recebe ‘Comenda Maria Quitéria’ da Câmara de Vereadores de Feira de Santana

A diretora de Turismo, da Prefeitura de Feira de Santana, Graça Cordeiro, foi homenageada com a Comenda Maria Quitéria, na Câmara de Vereadores na noite de terça-feira, 3.

O vereador Luiz Augusto de Jesus, autor do decreto de lei, destacou a competência de Graça Cordeiro, reconhecendo nela “uma mulher guerreira, prestativa e honrosa”.

“Graça Cordeiro é uma mulher independente e extremamente profissional. Vem ocupando um lugar de destaque neste município, por ser uma pessoa séria, cumpridora de suas obrigações”, afirmou o vereador.

Nascida em Tanquinho, Graça Cordeiro chegou em Feira em 1971 para cursar o Ensino Médio no Instituto Gastão Guimarães, onde obteve o magistério. É bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e possui diversas especializações, entre elas pela Unicamp.

Empreendedora, instalou em Feira de Santana o primeiro restaurante a quilo. Durante o período em que atuou no ramo de gastronomia, ampliou o leque de relacionamento com a cidade. E foi a partir daí que reascendeu nela o desejo de contribuir com a melhoria de qualidade de vida das pessoas.

E foi ela que contribuiu na implantação da Casa do Trabalhador, na gestão do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, em 2008, onde permaneceu a frente deste importante órgão municipal por quatro anos, cooperando na geração de emprego e renda nesta cidade. Desde 2013 foi nomeada diretora do Departamento de Turismo, da Settdec.

“Muito me honra receber essa honraria que estampa o nome da guerreira feirense. No exercício das funções no Departamento de Turismo, muitas histórias e estórias sobre Feira de Santana foram, dia após dia, sendo apresentadas. E a história de Maria Quitéria retoma na minha vida. Agradeço ao vereador Lulinha por me honrar com a Comenda Maria Quitéria”, disse a homenageada.

A solenidade contou com o Coral do Maestro Miro e a cantora Céliah Zaiin, que interpretou a heroína Maria Quitéria no Hino à Feira. A sessão foi conduzida pelo presidente do Legislativo, José Carneiro Rocha.