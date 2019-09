‘A Primeira Sanfonia’, curta da TV Olhos D’Água concorre em festival interncional de filme animado

A felicidade do sertanejo com a chegada do São João é o tema do curta “A Primeira Sanfonia”, produzido pela TV Olhos D’Água da Universidade Estadual de Feira de Santana (TVOD/Uefs).

O curta foi um dos 64 selecionados para o 10° Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco, e vai concorrer com outros 13 países na mostra competitiva infantil do evento programado no período de 11 a 20 de outubro em Recife (PE).

O curta de 3 minutos foi dirigido e roteirizado por André Santana e Tercia Costa, produzido em stop motion e mostra a alegria do sertanejo com a chegada da chuva, e da fartura dos tempos juninos, tudo isso embalado pelo som da tradicional sanfona. A música “A Primeira Sanfonia”,que dá nome ao filme, foi composta pelo músico Doutor Ed.

A coordenadora da TVOD, Paula Peixoto, ressaltou a importância do curta ser selecionado dentre os mais de 600 produtos inscritos no festival e como isso serve de motivação para novas produções. “Nós fazemos esses vídeos com o objetivo de fomentar no nosso cotidiano de trabalho a criatividade, a inventividade, e a experimentação”.

Assista “A Primeira Sanfonia”