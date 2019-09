Vereadores declaram apoio à reeleição de Colbert em Feira sem esperar decisão do ex-prefeito José Ronaldo

Dois vereadores do grupo ronaldista na Câmara de Feira de Santana ‘rebelaram-se’ contra a liderança do ex-prefeito José Ronaldo, que se mantém em silêncio e fazendo suspense sobre quem vai apoiar para Prefeito de Feira em 2020, e declararam apoio à reeleição do atual prefeito Colbert Martins Filho.

Lulinha da Conceição (DEM), que foi líder do governo de Ronaldo por diversas legislaturas e considerado um ‘ronaldista de quatro costados’, ao criticar o vereador Isaias de Diogo (PDT) pelo uso nas redes sociais de uma foto em companhia do deputado federal Zé Neto (PT), terminou por declarar que apoia Colbert independente de qual posição seja a do ex-prefeito que ainda não disse quem vai apoiar.

Isaias de Diogo é filiado ao PDT mas faz parte da base de Colbert na Câmara de Vereadores. Da tribuna da Câmara o vereador declarou apoio a Colbert e foi mais longe: “exigiu’ do ex-prefeito José Ronaldo uma decisão nesse sentido. A “exigência’ de Isaias movimentou a Câmara.

Entrevistados pela imprensa, além das agressões verbais que trocaram – um chamou o outro de “pixilinga” e recebeu o ‘troco’ com ‘carrapato de cobra’ – repetiram os apoios ao prefeito.