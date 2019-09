‘Precisamos conhecer a outra versão da história’, diz ator que fará papel de Lucas da Feira em Júri Simulado

No próxima semana a Defensoria Publica da Bahia vai realizar um Júri Simulado cujo réu é Lucas Evangelista, o Lucas da Feira, escravo fugido que durante cerca de 40 anos viveu nos arredores de Feira de Santana aonde foi enforcado em praça pública por decisão da Justiça da época. Era o ano de 1849.

O evento faz parte do projeto Júri Simulado – Releitura do Direito na História da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

A simulação de julgamento acontecerá, na próxima quarta-feira,25, às 14 horas, no Centro Universitário de Cultura e Arte/UEFS, em Feira. O júri é escolhido, por sorteio, entre as pessoas do público.

O ator Jailton Nascimento, 46, ‘nascido e criado’ em Feira de Santana, vai fazer o papel de Lucas da Feira.

Formado em Letras Vernáculas pela UEFS, e ator há 25 anos, dois dias depois do Juri Simulado, dia 27, ele sobe novamente ao palco para representar o mesmo personagem na estréia do espetáculo “Lucas da Feira – o sujeito antes do mito“, do Grupo Recorte, com direção de Fernando Souza.

“Representantes da Defensoria vieram assistir um ensaio do espetáculo onde farei o Lucas da Feira já mais velho, justamente quando foi capturado e sentenciado à morte“, explica Jailton, que é também servidor público lotado no Centro Universitário de Cultura e Arte.

Para ele, é importante a difusão da história na região de Feira de Santana:

“É a história que pouco conhecemos, não só a de Lucas da Feira, mas da formação da cidade em si, de suas personalidades. Quanto a Lucas, a história que é sabida é da ótica das autoridades, de quem caçou, prendeu e o sentenciou à morte. Mas e o outro lado? Acho que isso precisa ser equilibrado, precisamos conhecer a outra versão, a dos sem vez e voz”, disse.

Ele também avaliou que “já se vai bem mais de um século que a escravidão foi abolida, mas ainda ouvimos falar de trabalho escravo, ainda vemos o massacre da população mais pobre e que por sinal tem em sua maioria a raça negra, ainda vemos negros sendo chicoteados…”

Jailton também atua no Cia Cuca de Teatro fazendo parte do elenco de espetáculos infantis como Maria Minhoca, A flauta de Pã, dentre outros.