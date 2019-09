Bel Pires lança novo livro no Rio de Janeiro

O mestre de Capoeira Angola, historiador e professor da Uneb, Bel Pires (que também é colunista do Blog da Feira) lança nesta quinta-feira (19) e também na sexta (20), no Rio de Janeiro, o livro “Urucungo de Cassange – Um Ensaio sobre o Arco Musical no Espaço Atlântico”.

Bel participa, às 17h30, do 1º Congresso Africanias – Escritura e Oralidade, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Largo da Lapa.

No dia seguinte, a partir das 14 horas, Bel Pires apresenta o livro aos alunos da disciplina “Ensinando a Transgredir”, ministrada pelo professor Washington Santos Nascimento, no campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Consagrado como o principal instrumento do conjunto musical da capoeira no Brasil, o berimbau ou urucungo, atravessou o Atlântico juntamente com homens e mulheres capturados para serem comercializados no mercado da escravaria brasileira.

A obra é a sétima lançada por Bel Pires, foi editada pela Mondrongo Editora e conta com ilustrações do artista plástico Gabriel Ferreira.

O livro, que já foi lançado no Pará e também em Salvador, durante a Flipelô, será apresentado ao leitores e ao público de Feira de Santana durante a 12ª edição da Flifs – Feira do Livro, na próxima semana. Em outubro, a obra será lançada na Grécia e em Israel.

Finlândia em Feira de Santana

Duas bandas finlandesas se apresentam no próximo domingo (22), em Feira de Santana, a partir das 16 horas, no espaço Cúpula do Som, em mais um evento organizado pelo Feira Coletivo Cultural e pela produtora Banana Atômica.

O evento Sauna Punk recebe os europeus da Blue in The Face e da Blizzard of Ozzmond, que estão em turnê pelo Brasil, além da histórica Pastel de Miolos, da cidade de Lauro de Freitas.

Depois de um primeiro semestre de discreta movimentação, o Feira Coletivo segue em intenso ritmo de produção, realizando vários eventos, movimentando a cena e celebrando os 10 anos de atuação da organização.

Bruxa sueca é a homenageada da vez no Baile Surrealista

Sábado (21), vai rolar a oitava edição do Baile Surrealista, que desta vez presta homenagem à teatróloga e bruxa sueca Moina Mathers, autora das ilustrações presentes no grimório (coleção de feitiços, rituais e encantamentos) “A Magia Sagrada de Abramelin”.

O evento será realizado, a partir das 15 horas, no Centro de Cultura Amélio Amorim. Seis atrações musicais estão confirmadas: Dona Iracema (Vitória da Conquista), Bruma (Salvador) e Cidade Dormitório (Aracaju – Sergipe).

De Feira de Santana, vão fazer a festa, a banda Sons de Mercúrio, Roça Sound e Rádio Livre. Também vai ter apresentação de Dança Tribal, Live Tattoo e Feira de Impressos. O ingresso é somente R$ 15.

Curta sobre Bié será exibido no Festival de Santos

O documentário “Bié Dos Oito Baixos”, que destaca parte da trajetória do sanfoneiro feirense Francisco da Silva Sena (Bié) e do samba que ele comandava no Centro de Abastecimento de Feira de Santana continua em destaque.

A curadoria do Curta Santos – Festival de Cinema de Santos divulgou a lista dos quinze curtas-metragens selecionados para a mostra nacional Olhar Brasilis e entre eles está o filme de Eduarda Gama e Uyatã Rayra. Mais de 500 filmes de todo país foram inscritos nesta edição do festival, que ocorre no início de outubro.

Este ano, o filme sobre Bié foi exibido em Moçambique e na África do Sul e também no 11º Festival Internacional do Documentário Musical In-Edit, em São Paulo.

Elsimar Pondé é radialista, jornalista e ativista cultural