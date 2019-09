Colbert se responsabiliza por atos do secretário Edson Borges que irritaram o presidente da Câmara de Vereadores

Em entrevista ao repórter Taiuri Reis (Radio Sociedade News FM), ontem, minutos antes de ir para a mesa de abertura da Feira do Livro, o prefeito Colbert Filho se responsabilizou pelas decisões do secretário Edson Borges (foto) na pasta de Cultura, ao responder sobre as queixas do vereador Zé Carneiro, presidente da Câmara, que usou a tribuna para falar sobre o secretário.

O prefeito de Feira de Santana disse que Carneiro está fazendo “o papel” dele como vereador e assegurou completa confiança no seu auxiliar na área cultural.

“Todas as decisões são autorizadas por mim”, explicou ao repórter.