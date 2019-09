Colbert nomeia viúva de George Américo, Norma Suely, em cargo no Centro de Abastecimento

Norma Suely de Oliveira Mascarenhas foi eleita vereadora em Feira de Santana com expressiva votação na eleição seguinte ao assassinato do marido dela, o líder dos ‘sem-moradia’ que hoje dá nome a um populoso bairro da cidade, George Américo.

Norma Suely chefia a Divisão de Feiras Livres existente no quadro funcional do Centro de Abastecimento, conforme publicação no Diário Oficial.

https://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/detalhes.asp?st=1&publicacao=1&tipo=1&idsec=1&edicao=

Nos anos 80, George Américo organizou 21 ocupações rururbanas, (locais considerados híbridos, ou seja entre a cidade e os caminhos rurais).

Foi assassinado em 88.

