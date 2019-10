Zé Neto faz apelo a Colbert para resolver problema dos camelôs com o shopping popular

No plenário da Câmara dos Deputados o deputado Zé Neto (PT) fez um apelo ao Prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), para que ele resolva o problema dos camelôs da cidade que estão se manifestando há dias, sem obter atenção do Poder Executivo.

Os camelôs, explicou Zé Neto aos deputados, estão se manifestando para tentar solucionar um problema criado pela Prefeitura, que cedeu um terreno de 20 milhões e mais 13 milhões para uma empresa que através de parceria público-privada, com a intenção de transferir os camelôs para o Shopping Popular, mas nada foi resolvido até agora.

Os camelôs estão achando impossível ir para esse novo espaço por causa dos altos preços, disse, ressaltando que, legalmente falando, a liberação da área e dos valores do erário público, foram efetuados com a finalidade de servir aos interesses públicos de camelôs e comerciantes da cidade que seriam duplamente beneficiados: camelôs com um melhor lugar para trabalhar e comerciantes que teriam uma melhor organização e acessibilidade do centro da cidade.

É importante que o Prefeito juntamente com a Câmara dos Vereadores dê uma resposta para essa situação.

Deixo meu apelo ao Prefeito, para que ele se manifeste o mais rápido possível sobre essa situação que está prejudicando os comerciantes, os camelôs, o centro da cidade, que também vive difíceis transtornos no trânsito, em virtude das diversas manifestações que tem acontecido, disse o deputado.