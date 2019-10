Trinta e sete candidatos ao Conselho Tutelar de Feira de Santana; eleição será domingo

A eleição do Processo de Escolha Unificada dos Conselhos Tutelares do Quadriênio 2020/2023 será com urnas eletrônicas.

A juíza eleitoral da 154ª Zona, Kátia Regina Mendes Cunha, autorizou a eleição.

A lista com os candidatos e números foi republicada nesta quinta-feira, 3, pela Prefeitura de Feira de Santana através do Diário Oficial Eletrônico.

O pleito está marcado para domingo, 6, no Instituto de Educação Gastão Guimarães.

São 37 candidatos aptos para serem votados. A votação começa a partir das 8h e será encerrada às 17h.

Qualquer cidadão feirense que esteja com as obrigações eleitorais em dias poderá votar, basta levar os documentos de identificação.

Seguindo calendário em nível nacional, a população feirense escolhe os novos conselheiros tutelares durante eleição.

O conselheiro tutelar é o guardião dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Confira a lista de candidatos e seus respectivos números: ALESANDRA MEIRELES 153 ALEXANDRA ROCHA 107 DÉA VILAS BOAS 130 ANDRÉIA DE ANGELA 111 CORREIA 112 MARCOS TEIXEIRA 151 BRENDA 113 PRISCILA PITY 101 SERGIO CHAVES 109 CIBELY NASCIMENTO 110 DIJANE PASSOS 136 ANE 188 GEOVANNE ALMEIDA 177 GEYZA OLIVEIRA 103 JULIANA NEGONA 102 IRACEMA LIMA 106 ISABELLA 114 JAKELINE JESUS 119 JESSICA BRITO 191 JOELDA ROSADO 179 JULIANA CARVALHO 104 KARINE NUNES 125 KEITY SANTANA 150 LAIZ LIMA 121 LIDIA 170 LIS 140 LUANE VALÉRIA 120 LÚCIA SENA 222 MARIA LIMA 123 SUELI DO VIVEIROS 127 RAFAELA AMARAL 155 RAPHAEL MORAES 999 RENATA SERAFIM 117 ROBERTA LEITE 105 SILVANA RAMOS 133 TAIANE RAIMUNDO 280 VIVI 122