‘Música no Casarão’ com a Filarmônica 25 de Março faz concerto para Joselito Amorim dia 25

Após comemorar os 100 anos no salão de festas do antigo Clube de Campo Cajueiro (foto), Joselito Amorim recebe homenagem da Filarmônica 25 de Março em um concerto nas dependências do ‘Casarão dos Fróes da Mota’, dia 25, às 19 horas.A entrada é gratuita.

Amorim foi vereador e assumiu a Prefeitura de Feira de Santana com a deposição de Chico Pinto pelo Golpe de 64.

Figura proeminente, recentemente tornou-se personagem de um livro do jornalista Jailton Batista, ex-secretário de Cultura de Feira.

O concerto vai ter um repertório diversificado, desde os clássicos dobrados, marchas, valsas e fantasias do acervo compostos pelos maestros Estevam Moura, Tertuliano Santos, Amando Nobre até grandes sucessos da música popular brasileira.

O projeto Música no Casarão é realizado pela Sociedade Filarmônica 25 de Março, conta com o patrocínio do Procultura (Prefeitura Municipal de Feira de Santana), da empresa São João e com o apoio da Fundação Senhor dos Passos.