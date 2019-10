Encontro sobre economia baiana lança revistas com dados e reflexões de economistas da Bahia

A programação do 15ª Encontro de Economia Baiana que será realizado entre os dias 24 e 25 de outubro, no Banco Central do Brasil, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), contará com lançamentos das revistas “Bahia Análise e Dados ” e “Reflexões de Economistas Baianos”, com mesas de debates e palestras.

As inscrições continuam abertas pelo site www.eeb.sei.ba.gov.br.

No primeiro dia do evento (24), além do lançamento das publicações, e da conferência de abertura, com Renato Baumann, do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a programação contará com mesas de debate. “A Inserção da Economia Baiana nas Cadeias Regionais de Valor: Uma Análise de Insumo-Produto”.

Com a participação de Rosembergue Valverde, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), além de Matheus Dantas (UEFS), Luciano Venbâncio (UEFS) e Júlia Santana Carvalho, da Universidade Salvador (Unifacs).

“Energia e Petróleo como Vetores da Competitividade Baiana”, com Sérgio Gabrielli (UFBA) e Sérgio Gavazza (Bahigás) e “Parceria Público Privada”, com Antônio Sérgio Fernandes (UFBA) e Paulo Moreno, da Procuradoria Geral do Estado.

O evento é uma realização da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia da Secretaria do Planejamento (Seplan), do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do Conselho Regional de Economia – Seccional Bahia (Corecon-BA).