Cacique Babau Tupinambá profere ‘aula magna’ do semestre na UEFS

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) abre o semestre letivo 2019.2 com a Aula Magna “O que a luta dos povos indígenas tem a nos ensinar”, no dia 16 de outubro, a partir das 9h, no Anfiteatro, localizado no módulo 2 do campus universitário.

O convidado é o Cacique Rosivaldo Ferreira da Silva, mais conhecido como Babau Tupinambá, líder indígena brasileiro, que representa e atua na defesa dos Tupinambás de Olivença, região entre os municípios baianos de Buerarema, Ilhéus e Una.

Cacique Babau recebeu da Assembleia Legislativa da Bahia, por unanimidade, a Comenda 2 de Julho em reconhecimento pela sua luta na defesa dos direitos dos povos indígenas. Em julho de 2019, o Conselho Universitário da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) também reconheceu a luta de Babau concedendo-lhe o título de Doutor Honoris Causa.