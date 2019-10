Câmara de Feira de Santana faz sessão na Matinha com presença do prefeito interino vereador Zé Carneiro

Os poderes Legislativo e Executivo de Feira de Santana se instalam na manha desta terça, 15, no distrito rural da Matinha.(foto)

A Câmara de Vereadores, presidida pelo vereador Alberto Nery realiza a sessão ordinária do dia com a presença do vereador Zé Carneiro, prefeito em exercício substituindo Colbert Filho que encontra-se em viagem ao exterior do país.

Em condições normais a sessão começa às i:30 e dura até por vomta do meio-dia.

O distrito rural de Matinha é o mais novo dos oito pertencentea ao Município. Foi criado há pouco mais de 10 anos.