Áudios mostram discursos de vereadores na sessão que depôs o prefeito Chico Pinto em 64

O áudio dos discursos de vereadores, favoráveis e contra o impedimento de Chico Pinto, na histórica sessão da Câmara Municipal que resultou na cassação do então prefeito de Feira de Santana, em 1964, é uma das novidades que os leitores já podem conferir, entre as atrações do portal Memorial da Feira, recentemente apresentado à comunidade.

Lançado oficialmente pelo prefeito Colbert Martins Filho no último dia 7, o portal, sob a responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social, pode ser acessado diretamente pelo endereço www.memorialdafeira.ba.gov.br ou através do link disponível no site www.feiradesantana.ba.gov.br.

Já se encontram a disposição do público, neste veículo de comunicação, vários vídeos e fotografias para quem pretende conhecer melhor as origens e o desenvolvimento da Princesa do Sertão.

Funcionando há menos de quinze dias, o novo sítio de conteúdo sobre a história da maior cidade do interior da Bahia já conta com cerca de duzentas fotografias da Feira de Santana antiga e de um passado recente, provenientes de vários acervos particulares.

Além disso, estão publicados 19 vídeos sobre diversos aspectos históricos e culturais de Feira de Santana, entre eles um mini-documentário sobre a arquitetura eclética de Feira de Santana, que prevaleceu no final do século XIX e início do seguinte, apresentado pelo arquiteto e artista plástico Juraci Dórea.

Na apresentação oficial do portal à imprensa, o prefeito Colbert Martins Filho disse que o objetivo é “integrar, em um só lugar, a história da cidade em suas mais variadas vertentes”.