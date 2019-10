“Ouvindo Feira vamos construir caminhos mais legítimos”, por Zé Neto

Neste domingo (27/10), no Distrito de Jaíba, vamos dar continuidade à nossa caminhada itinerante por toda Feira de Santana, com o nosso Mandato, o do deputado Robinson Almeida, o do vereador Alberto Nery, a militância e simpatizantes do nosso PT, e colaboradores dos mandatos e da nossa caminhada política, para alcançarmos o que o nosso partido e os nossos Mandatos se comprometeram:

servir ao nosso povo e à causa democrática e, acima de tudo, sermos figuras públicas comprometidas com os destinos de nossa gente!

Vamos saber das dificuldades vividas em cada canto da cidade e dos distritos de nossa Princesa do Sertão, saber das opiniões e pensamentos de trabalhadores, empresários, desportistas, religiosos, de todos os setores da cidade.

Queremos ampliar, e muito, a forma de fazer política e, OUVINDO FEIRA, vamos construir caminhos mais legítimos para buscar companhia, ideias e força no enfrentamento das dificuldades vividas por nossa gente.

Vamos que vamos, que temos muitos para construir juntos!

*Dep. Federal Zé Neto (PT-BA)*