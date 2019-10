Tem ‘Workshop dos Campeões Dolce Pet’ em Salvador próximo dia 3

Acontecerá em Salvador no dia 3 de novembro próximo um dos maiores eventos voltados para pets do país. O “Workshop dos Campeões Dolce Pet” vai tratar de assuntos importantes para profissionais do ramo, sejam técnicos ou empresários e admiradores de pets.

Na agenda estão work-shopping, treinamento e informações conceituais e procedimentos, a exemplo de técnicas de rendimento e secagem rápidas, explosão de perfumes com alta fixação, hidratação intensa, tosas e outros itens.

Importantes palestrantes se farão presente como Groomer Gilberto Ramos (campeão mundial ACW), Wesley Oliveira (campeão tosa bebê), Celso Alves (campeão em Creative tintura para o dia a dia dos pets), Paula Fernandes (campeã mundial de penteados), Luiz Serra (especialista em handsstrtipping em todas as pelagens), Dr. Humberto Santos (veterinário e dermatologista) e Scynara Camargo (campeã em tosa em gatos).

O evento acontecerá durante todo dia 3 de novembro no Hotel Novotel Salvador Hangar. Informações podem ser obtidas, bem como as inscrições pelo número (71) 3251 2664