“Todo Cuidado do Mundo”: Mães de filhos com Zica Vírus são tema de documentário na TVE Bahia nesta terça-feira

Nesta terça-feira (29), às 19h, a TVE Bahia exibe o documentário ‘Todo Cuidado do Mundo’, que dá voz às mulheres que tiveram seus filhos nascidos com microcefalia.

O doc contou com o apoio de conteúdo da tese de doutorado da pesquisadora Paula de Souza Silva Freitas, “As Políticas Públicas de Saúde em Situações de Emergência: o surto do Zika Vírus”, que escutou as histórias de resistência, por vezes silenciadas, das mães de crianças portadoras da doença.

A luta de quatro mães, de municípios da região metropolitana de Vitória (ES), que tem em comum a consciência de que seus filhos foram acometidos pela Síndrome Congênita do Zika Vírus é retratada no filme, que aborda ainda os limites e desafios do sistema de saúde diante da doença e de seus agravos.

Dirigido por Úrsula Dart e Hugo Reis, a produção é uma parceria com a VideoSaúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e poderá ser assistida também no Portal www.tve.ba.gov.br/tveonline