Colbert vai conversar com Rui Costa sobre a regulamentação da Região Metropolitana de Feira de Santana

Uma audiência com o governador Rui Costa para discutir a regulamentação definitiva da Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS), foi o consenso a que chegaram os prefeitos e secretários das cidades que a compõem, durante encontro realizado no Paço Maria Quitéria, na tarde desta terça-feira, 29.

Criada há oito anos pela Lei Complementar Estadual, um dos objetivos da RMFS é organizar um modelo de gestão voltado a atender as demandas comuns dos municípios de Feira de Santana, São Gonçalo, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Tanquinho e Amélia Rodrigues.

A convite do prefeito Colbert Martins Filho, a reunião contou com a participação de Ester Viana, coordenadora da Agência de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (SP)

Ela pregou a união das cidades/membros como forma de obter êxito na captação de recursos ante às instâncias estaduais e federais, a partir de uma modelagem institucional que aglutine demandas e interesses comuns da Região Metropolitana.

Autor do projeto que originou a criação da RMFS, o prefeito Colbert Filho ponderou a necessidade da criação de uma agência de desenvolvimento, composta com técnicos das mais variadas áreas, destinados a elaboração de projetos para que a União repasse os recursos que serão investidos em obras de infraestrutura, saneamento básico, saúde e educação, por exemplo.

Juntos, os seis municípios que compõem a RMFS (Feira de Santana, Conceição da Feira, Amélia Rodrigues, Tanquinho, São Gonçalo, Conceição do Jacuípe), representam uma população superior a um milhão de habitantes.

Preocupados em dar celeridade ao processo burocrático que envolve a formatação do projeto, os prefeitos e secretários presentes no encontro acataram a sugestão do prefeito Colbert Filho, que se prontificou em agendar uma audiência com o governador Rui Costa com vistas a legalizar a RMFS.

Além de Colbert Filho, a reunião contou com as presenças dos prefeitos Luedson Soares (Tanquinho), Raimundo Pompílio (Conceição da Feira), Carlos Germano (São Gonçalo), e secretários municipais.

fonte:Secom

