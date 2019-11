“O tema da redação do Enem foi um tiro certeiro no Nordeste”, por Iago Gomes

O tema da redação do Enem foi um tiro certeiro no Nordeste.

Nós não fazemos essa discussão de acesso ao Cinema, muito mais restrita a movimentos de Meia Entrada no eixo sul-sudeste.

A ironia está nos próprios textos motivacionais que coloca o nordeste como a região com menos cinemas e São Paulo com concentração de 1/3 do total.

Com a leitura da proposta de produção e como professor de Letras afirmo que existe descontinuidade de formulação e uma tática política que veremos quando as vagas forem distribuídas.

Iago Gomes é professor, graduado na UEFS.O texto acima foi transcrito da página dele no facebook.