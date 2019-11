Colbert anuncia ‘pacote’ de R$ 43 milhões em Feira e enfatiza que está “honrando os compromissos” com Ronaldo

“Apesar de todas as dificuldades, estamos dando continuidade a este trabalho que começou com José Ronaldo, que deixou as finanças da Prefeitura equilibradas. Também estamos honrando com todos os nossos compromissos, e por isso podemos seguir em frente, com muita luta e empenho de todo o nosso governo”, enfatizou o prefeito Colbert Martins Filho(MDB) , ontem, ao anunciar um “pacote de obras” de R$43 milhões de reais.

Colbert assumiu, ano passado, o cargo de Prefeito de Feira de Santana com a renúncia de José Ronaldo de Carvalho (DEM) que foi candidato ao Governo da Bahia.

O “pacote” foi lançado no Teatro Margarida Ribeiro, com a plateia lotada.

O Prefeito destacou que além de promover o desenvolvimento, os investimentos vao impulsionar a economia do município, com a geração de emprego e renda.

Feira de Santana foi apontada pelo Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) 2019, entre os quatro municípios baianos que atingiram o Nível de Excelência pela boa aplicação dos seus recursos (ao lado de Salvador, Candeias e Barrocas).

Veja no site da Prefeitura Municipal a lista de obras contempladas pelo “pacote”:

www.feiradesantana.ba.gov.br

