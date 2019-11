UEFS tem 42 vagas para professor substituto; inscrições abrem dia 12

Estarão abertas no período de 12 de novembro até as 18h do dia 19 de novembro as inscrições para Seleção Pública para Professor Substituto da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

O processo seletivo será constituído das seguintes etapas: entrevista; prova de títulos; e aula pública.

Ao todo 42 vagas estão sendo oferecidas, distribuídas nas seguintes áreas: Ciências Biológicas, Tecnologia, Educação, Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas e Filosofia, Física.

Acesse todos os detalhes no Edital.