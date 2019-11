Dia do Radialista foi celebrado pela Câmara de Vereadores de Feira de Santana

A noite de ontem.(quinta-feira,07) foi marcada pela comemoração do Dia do Radialista em sessão solene realizada pela Câmara de. Vereadores de Feira de Santana.

O evento teve a autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus (DEM) e contou com homenagens aos radialistas da cidade.

O vereador Lulinha destacou a importância dos “profissionais que fazem a notícia chegar, em tempo real, aos mais diversos lugares do Brasil e do mundo”, apresentando a origem das primeiras rádios feirenses e dos radialistas que se destacam neste cenário. O edil mencionou os profissionais que “fizeram a diferença”, apresentando um vídeo em homenagem aos radialistas já falecidos que passaram pelas rádios feirenses.

“Os radialistas são trabalhadores incansáveis e dignos de todas as homenagens, pois eles prestam um valoroso serviço de utilidade pública. São eles os primeiros a serem convocados pela população. Hoje, nós saudamos todos os profissionais do rádio! Eles informam, emocionam, nos fazem rir e chorar”, declarou o parlamentar.

O diretor do programa e site Acorda Cidade, Dilton Coutinho (foto), evidenciou que o radialista é o profissional que “dedica a sua vida em prol da comunidade”.

Ele também discursou sobre a convergência midiática, que transformou os radialistas em profissionais multimídia, declarando que: “hoje só sobrevive no mercado quem tem conhecimento”.

O secretário Municipal de Comunicação, Valdomiro Silva, ressaltou a importância desta homenagem e enalteceu o trabalho do radialista Dilton Coutinho, apresentando a sua trajetória e o seu currículo como profissional.

O presidente da Rede Nordeste de Comunicação, Luiz Pedro Irujo utilizou a palavra para destacar o papel do radialista em “zelar pela sinceridade, pela objetividade e, acima de tudo, pela veracidade”.

No evento, foram homenageados os radialistas Valdeir Uchoa, Silvério Silva, Paulo da Silva, Itajaí Pedra Branca, José Fernando, Andreia de Almeida Rocha, Juarez Fernandes, Denivaldo Carneiro, Framário Mendes, Osvaldo Cruz, José da Silva Bezerra, Pedro da Silva Rosário, Valdir Moreira, Paulo Sérgio Coutinho Freitas, Fátima Santana Brandão, Joel Magno, Jorge Bianchi, Dilson Barbosa, Joaquim Neto, Antônio Carlos Valadares, Girlânio Santana Guirra, Antoniel Vieira, José Henrique Cerqueira, Reginaldo da Cruz, Danilo Santos de Freitas e o chefe de assessoria de comunicação da Casa, Joilton Freitas.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do Legislativo, José Carneiro Rocha, que compôs a Mesa de Honra ao lado do secretário Municipal de Comunicação e representante do prefeito Colbert Martins, Valdomiro Silva; do deputado federal Zé Neto; do vereador e presidente da Câmara Municipal de Conceição da Feira, Carlos André da Silva; do presidente do Sindicato dos Radialistas de Feira de Santana, Valter Vieira; do presidente da Rede Nordeste de Comunicação, Luiz Pedro Irujo e do palestrante da noite, o radialista Dilton Coutinho.

fonte:Secom/Feira