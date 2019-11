Faixa ‘Lula Livre’ do Ana Müller vai ser retirada segunda-feira em um ‘ato político’, anuncia Marlede da APLB

A professora Marlede Oliveira, presidenta da APLB em Feira de Santana, anunciou, logo após a saída de Lula da prisão nesta sexta-feira (8), que na segunda-feira (11), no final da tarde, será retirada a faixa ‘Lula Livre’ colocada pelo sindicato na fachada do edifício Ana Müller, no centro, obde funciona a sede do órgão.

A retirada da faixa será um ‘ato político’, anunciou Marlede, onde não faltarão discursos e festejos em comemoração à liberdade do ex-presidente.

