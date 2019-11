Zé Neto faz reunião com moradores do distrito da Matinha neste domingo

O deputado federal Zé Neto (PT) leva seu mandato neste domingo para o distrito rural da Matinha, em Feira de Santana, num projeto político que ele denomina de “Ouvindo Feira” e que já esteve em dois outros distritos rurais do Município – Bonfim e Jaíba.

Na eleição do ano passado, Zé Neto foi o mais votado entre todos os candidatos sufragados na Matinha. Dos oito distritos em Feira, ele só ‘perdeu’ em dois, Humildes e Bonfim.

Na Matinha ele obteve 1.197 votos, sendo seguido por Elizângela (PT) com 390 e o deputado José Nunes com 300.

Dos 474 candidatos a deputado federal na Bahia, 136 deles obtiveram votos no distrito que computou ao todo 4.525 votantes.

Matinha está localizado em área reconhecida como quilombola. Até pouco. tempo era eminentemente agrícola mas a proximidade com a cidade e o melhoramento das estradas de acesso tem diversificado sua economia apresentando um espantoso crescimento no setor imobiliário, industrial e de serviços e embora a atividade rural seja predominante com plantações de mandioca e fabricação de derivados.

A reunião vai acontecer a partir das 10h na residência de um conhecido casal de comerciantes do povoado: Dadá e Didi.

As informações sobre a votação nos distritos foram gentilmente disponibilizadas pelo Irmão Niel que é especialista no tema.