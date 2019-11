Custo da cesta básica em Feira teve leve queda em outubro, diz estudo da UEFS

O tomate, embora tenha reduzido o ritmo de queda verificado nos últimos meses, apareceu, mais uma vez, entre os produtos que apresentaram redução de preço. Nesse mês, a queda verificada em relação ao mês anterior foi de 8,0%, ao passo que, em setembro, a redução observada em relação a agosto tinha sido de 24,7%. Já o óleo, a banana-prata e o feijão registraram elevação nos seus preços médios em 5,6%, 3,4% e 3,0%, respectivamente.

O trio arroz, feijão e carne foi responsável por 36,0% do valor da cesta básica, peso semelhante aos produtos do café da manhã (café, leite, pão e manteiga), cuja participação foi de 35,9%. Individualmente, os três produtos com maior representatividade no valor da cesta básica foram a carne bovina (25,8%), o pão (18%) e a banana prata (10,8%); enquanto os itens com menor participação na constituição da cesta foram o óleo (1,3%), café moído (1,8%) e açúcar (2,3%).

O custo da cesta Básica em Feira de Santana no mês de outubro comprometeu 31,9% do salário mínimo líquido, calculado em R$ 918,16 (após os descontos previdenciários), percentual levemente inferior ao verificado em setembro, quando ficou em 32,2%.Já o tempo de trabalho necessário para comprar os 12 produtos que compõem a cesta caiu para 70 horas e 06 minutos, o que significou uma redução de 50 minutos em relação ao mês anterior.

