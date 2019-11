Sindicalistas de Feira insistem no que não dá certo: abrir o comércio em feriados

O funcionameto do comércio das 9 horas às 14 horas na próxima sexta-feira (15) feriado da Proclamação da República, em Feira de Santana é opcional.

Essa decisão, fruto de acordos entre os sindicatos patronal e dos empregados, já foi tomada em mais duas outras ocasiões este ano e b revelou-se um fracasso pois “a grande maioria” não abre as portas por saber que não há movimento para vendas.

Como o comércio informal também não funciona o centro da cidade fica sem consumidores e as vendas inexistem.

Apesar das críticas a essa medida, bque partem de todos os segmentos na cidade, os líderes sindicais insistem.

Os comerciantes que quiserem abrir as portas neste dia têm toda a liberdade, desde que paguem a diária aos seus colaboradores (R$ 65 em caso de empresas com até 20 funcionários e de R$ 70 em caso de empresas com mais de 20 funcionários).