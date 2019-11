Hortência Sant’Ana expõe etnias indígenas que estudam na UEFS

A exposição ‘Indígenas do Nordeste: Cultura, Identidade e Resistência’, de autoria da artista visual Hortência Sant’Ana, estudante do curso Licenciatura em História está em exposição no Centro da Memória de Etnias Indígenas do Nordeste, recentemente aberto em espaço no Museu Casa do Sertão, da UEFS, no. campus de Feira de Santana.

A mostra apresenta um recorte da cultura de dez etnias de discentes indígenas da Uefs:

Atikum, Fulni-ô,Kaimbé, Pankará, Truká, Pankararé, Pankararu, Tumbalalá, Tupinambá de Olivença e Tuxá.

A exposição fotográfica tem a curadoria da professora mestre Patrícia Navarro, coordenadora do projeto ‘Antropologia dos Povos Indígenas’. A docente é idealizadora do Centro de Memória dos Povos Indígenas do Nordeste.

fonte:UEFS