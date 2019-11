“Pinto vem aí!”

Na década de 1970, em Feira de Santana, essa expressão era quase um grito de guerra dos opositores do regime militar, para anunciar a possibilidade de Francisco Pinto, prefeito cassado e preso pelo Golpe Militar de 1964, retornar à cidade para liderar a oposição e, quem sabe, voltar a governar o município.

E Pinto retornou mesmo a Feira, em 1976, depois de passar dois anos em Brasília respondendo a um processo com base na Lei de Segurança Nacional. Pinto perdeu o mandato de deputado federal e ficou preso por seis meses.

O retorno de Pinto a Feira de Santana é tema do documentário que leva justamente o emblemático título de Pinto Vem Aí, do cineasta baiano Olney São Paulo, e que está sendo exibido no portal Memorial da Feira, mantido na internet pela prefeitura, através da Secretaria de Comunicação Social.

Pinto retornou a Feira para apoiar a candidatura a prefeito de Colbert Martins da Silva (MDB), pai do atual prefeito.

O documentário mostra os preparativos dos eleitores para receber o ex-prefeito, a sua chegada no aeroporto de Feira de Santana.

Há também cenas do comício do adversário de Colbert Martins, Ângelo Mário de Carvalho, candidato a prefeito pela Arena, em que aparece João Durval Carneiro, também ex-prefeito, discursando e chamando Pinto de “demagogo barbudo”.

O filme foi premiado no V Festival Brasileiro de Curta Metragem do Jornal do Brasil, em 1976.

O portal pode ser acessado pela internet, no endereço www.memorialdafeira.ba.gov.br.