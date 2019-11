Começou no inicio deste mês o III Campeonato de Futebol Amador da Associação ‘Pirâmide’ de Moradores do bairro do Feira X.

Cinco clubes na disputa pela taça (Werner Brehme, Botafogo, Bahia, Barcelona e Fluminense ) mas um em especial, o Fluminense, que já é bicampeão luta pelo tricampeonato.

O time, cujo amigo e incentivador é ‘Seu Francisco’, é assim formado:

OREA

ELQUISON

LUIZINHO

DEL

ERIVELTON

KEU

RICARDO GALEGO

HEBERT

BOB

ERISMAR

O massagista chama-se ” Tripa” e o treinador é Carlos Magno.